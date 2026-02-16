إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:10 ص 16/02/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.67 جنيه للشراء، و124.21 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.86 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 65.42 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و66.13 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 150.88 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و153.49 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية أسعار الصرف لبنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
شئون عربية و دولية

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
جنة الصائم

ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رياضة محلية

"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر