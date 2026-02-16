انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.41 جنيه للشراء، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.67 جنيه للشراء، و124.21 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.86 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 65.42 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و66.13 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 150.88 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و153.49 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.