الشاي بالحليب.. هل يعيق امتصاص الكالسيوم والحديد؟

تنتشر بين الحين والآخر تحذيرات من شرب الشاي بالحليب، بزعم أنه يعيق امتصاص الكالسيوم والحديد ويؤثر سلبا على الصحة، لكن التفسير العلمي لهذه المخاوف يبدو أكثر هدوءا مما يشاع.

ماذا يقول العلم؟

بحسب موقع هيلث يحتوي الشاي على مركبات تعرف باسم التانينات، وهي بالفعل قد تقلل من امتصاص الحديد النباتي الموجود في البقوليات وبعض المصادر النباتية.

غير أن هذا التأثير لا يشمل الحديد الحيواني الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك، ولا يؤثر بشكل ملحوظ على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي، فإن القلق من فقدان الكالسيوم عند شرب الشاي بالحليب يعد مبالغا فيه وفق المعطيات العلمية الحالية.

متى يصبح الأمر مهما؟

التأثير السلبي المحتمل يرتبط غالبا بـ:

شرب كميات كبيرة من الشاي

تحضير الشاي بتركيز قوي

تناوله مباشرة مع وجبات غنية بالحديد النباتي

أما في الحالات الطبيعية ومع الاستهلاك المعتدل، فإن التأثير يكون محدودا للغاية.

نصائح عملية

من يسعى لتعزيز امتصاص الكالسيوم، خصوصا كبار السن المعرضين لهشاشة العظام، يفضل أن يفصل بين شرب الشاي وتناول وجبات غنية بالكالسيوم بساعة تقريبا.

يمكن تقليل تركيز الشاي لتخفيف أي تأثير محتمل.

الاعتدال في الكمية يظل العامل الأهم.