إعلان

الشاي بالحليب.. هل يعيق امتصاص الكالسيوم والحديد؟

كتب : مصراوي

02:00 ص 16/02/2026

الشاي بالحليب.. هل يعيق امتصاص الكالسيوم والحديد؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنتشر بين الحين والآخر تحذيرات من شرب الشاي بالحليب، بزعم أنه يعيق امتصاص الكالسيوم والحديد ويؤثر سلبا على الصحة، لكن التفسير العلمي لهذه المخاوف يبدو أكثر هدوءا مما يشاع.

ماذا يقول العلم؟

بحسب موقع هيلث يحتوي الشاي على مركبات تعرف باسم التانينات، وهي بالفعل قد تقلل من امتصاص الحديد النباتي الموجود في البقوليات وبعض المصادر النباتية.

غير أن هذا التأثير لا يشمل الحديد الحيواني الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك، ولا يؤثر بشكل ملحوظ على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي، فإن القلق من فقدان الكالسيوم عند شرب الشاي بالحليب يعد مبالغا فيه وفق المعطيات العلمية الحالية.

متى يصبح الأمر مهما؟

التأثير السلبي المحتمل يرتبط غالبا بـ:

شرب كميات كبيرة من الشاي

تحضير الشاي بتركيز قوي

تناوله مباشرة مع وجبات غنية بالحديد النباتي

أما في الحالات الطبيعية ومع الاستهلاك المعتدل، فإن التأثير يكون محدودا للغاية.

نصائح عملية

من يسعى لتعزيز امتصاص الكالسيوم، خصوصا كبار السن المعرضين لهشاشة العظام، يفضل أن يفصل بين شرب الشاي وتناول وجبات غنية بالكالسيوم بساعة تقريبا.

يمكن تقليل تركيز الشاي لتخفيف أي تأثير محتمل.

الاعتدال في الكمية يظل العامل الأهم.

الشاي بالحليب اضرار الشاي بالحليب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جنين ميت في صندوق زبالة".. كلب يكشف جريمة مثيرة للجدل في بولاق.. وكاميرا
حوادث وقضايا

"جنين ميت في صندوق زبالة".. كلب يكشف جريمة مثيرة للجدل في بولاق.. وكاميرا
دار الإفتاء: بعد غدٍ إعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك
أخبار وتقارير

دار الإفتاء: بعد غدٍ إعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك
"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
أخبار وتقارير

"كونفدرالية ودوري مصري".. مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر رمضان
السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
هند صبري تعيد مشهدها الشهير "عايزة ورد يا إبراهيم" مع نجل خالد صالح.. (فيديو
زووم

هند صبري تعيد مشهدها الشهير "عايزة ورد يا إبراهيم" مع نجل خالد صالح.. (فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور