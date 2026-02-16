"عملية البسمة" و"بيت فاطمة" و"سرور".. دبي تتوج صناع الأمل في الوطن العربي

قام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتفقد باكورة إنتاج الشركة العربية السويسرية للمصاعد بمدينة مدينتي .

يأتي هذا في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى (TMG)

وشركة شندلر العالمية؛ لتنفيذ برنامج لتوطين وتصنيع وتجميع واختبار تشغيل بعض من مكونات المصاعد، لعدد من المشروعات العقارية والسكانية بالدولة المصرية .

وأعرب عبد اللطيف، خلال تفقده مصعدَين بمنطقة (B8) بمدينة مدينتي، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وشركة "شندلر" العالمية، لافتًا إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبرى كيانات القطاع الخاص المصري وأيضًا الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالاستفادة من الإمكانات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ودراسة نسب المكون المحلي للوصول إلى أعلى نسب التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلي في مختلف المنتجات؛ ومنها المصاعد، وصولًا إلى التصنيع الكامل محليًّا، وتوطين ونقل التكنولوجيا، خصوصًا في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة في توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

ونوه عبد اللطيف بالتزام الشركة العربية السويسرية للمصاعد بسرعة التنفيذ وفقًا للمخطط الزمني المحدد، وفقًا لكل الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في مختلف المشروعات القومية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية والقطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ونشاط رياح

كيف أعادت المدينة المنورة إحياء مسار الهجرة تفاعليًا؟

"الحرية المصري": تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية يعكس انحياز الرئيس للفئات الأولى بالرعاية