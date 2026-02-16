إعلان

15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : ميريت نادي

11:12 ص 16/02/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة وق العبور لطماطم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
شئون عربية و دولية

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
شئون عربية و دولية

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا
مدارس

"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر