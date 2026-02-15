كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، عن تفاصيل مرتقبة للحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرارها، مؤكدًا أنها ستتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" الذي يخدم أكثر من 23 مليون مواطن عبر 5 ملايين أسرة، بميزانية سنوية تبلغ نحو 41 مليار جنيه، متوقعًا أن تشهد هذه القيمة زيادة استثنائية في المرحلة المقبلة.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن هناك احتمالية قوية لتحريك الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه حاليًا إلى 8000 و9000 جنيه، فضلًا عن إتاحة بعض السلع التموينية الإضافية عبر بطاقات التموين للمواطنين.

وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أن تكون نسبة العلاوة على الأجور ما بين 10% و15%، في خطوة تهدف لتحسين دخل العاملين بالدولة ومواجهة موجات الغلاء.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات إلى أن هذه الزيادات قد تُطبق مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2026، أو قبلها بشهرين، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت صرف الدعم قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.

ولفت السيد إلى أن التضخم في مصر لا يرتبط فقط بزيادة المرتبات، بل يتأثر بعوامل أخرى أبرزها سلوك بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في المواسم والمناسبات، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من جشع التجار والمتلاعبين، مؤكدًا أن أي زيادة في الدخل يجب أن يقابلها استقرار في الأسعار ليشعر المواطن بأثرها الحقيقي على مستوى معيشته.