حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"

شهدت قضية "إسلام" شاب ميت عاصم بمحافظة القليوبية الذي أجبره مجموعة من الأشخاص على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه جسديًا، تطورات متلاحقة، اليوم السبت، حيث انتقلت التحقيقات من غرف النيابة إلى مسرح الجريمة بإجراء معاينة تصويرية دقيقة، بالتزامن مع صدور قرارات حاسمة شملت استدعاء عمدة القرية وحبس 6 متهمين، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

كانت منصات التواصل الاجتماعي، شهدت أمس الجمعة، موجة غضب عارمة أعقبت واقعة قرية "ميت عاصم" بالقليوبية، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو صادمة تظهر مجموعة من الأشخاص في الشارع وهم يجبرون شابا على ارتداء "بدلة رقص" والاعتداء عليه بالضرب والإذلال.

وعقب رصد الفيديو، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبط 9 أشخاص، وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحدهم وهروبه معها.

ووصل المتهمون إلى مقر جهات التحقيق في بنها لمباشرة التحقيقات معهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، كما حضر المجني عليه لسماع أقواله، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واليوم، قررت نيابة بنها، استدعاء حازم خلف عمدة قرية ميت عاصم لسماع أقواله بشأن الواقعة، وذلك على خلفية تداول مقاطع فيديو تظهر مشاركة العمدة في مشهد الاعتداء على الشاب "إسلام" بدلاً من إيقافه.

كما اصطحبت النيابة العامة، "إسلام" إلى موقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل لكيفية حدوث الواقعة، بهدف الوقوف على تفاصيلها بدقة، وتحديد دور كل متهم، ومطابقة أقوالهم مع أقوال المجني عليه وشهود العيان، فضلًا عن مراجعة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أمرت نيابة مركز بنها، اليوم السبت، بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على الشاب، فيما قررت إخلاء سبيل 3 متهمين آخرين عقب استماعها لأقوال المجني عليه، الذي نفى توجيه أي اتهام لهم، وأكد عدم تورطهم في الواقعة.

وكانت النيابة، أمرت بعرض "إسلام" على مستشفى بنها العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وإعداد تقرير طبي تفصيلي يُرفق بملف التحقيق.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للشاب، إصابته بكسر في الأنف، مع وجود اشتباه بكسر في عظام الفك العلوي من الجهة اليمنى، فضلًا عن تورم حول العينين اليمنى واليسرى مصحوب باحمرار بهما.

وشمل الفحص الطبي عرض المجني عليه على أقسام الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجه والفكين، وقسم الرمد، لإجراء تقييم شامل لحالته الصحية والتأكد من طبيعة الإصابات التي لحقت به.

وأكدت نتائج الفحص عدم وجود إصابات تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا، أو وجود مشكلات بالعظام بخلاف ما تم رصده، وكذلك عدم ثبوت أي إصابات بالمخ أو الأعصاب.

