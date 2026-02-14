إعلان

"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب

كتب : معتز عباس

11:11 م 14/02/2026
    نسرين طافش مع زوجها بجوار طائرة
    نسرين طافش تلتقط صورة سيلفي مع زوجها (2)
    نسرين طافش تلتقط صورة سيلفي مع زوجها (1)

احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد الحب برفقة زوجها.

ونشرت نسرين مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة.

وكتبت نسرين طافش تعليقًا على الصور: "كل عيد حب وأنت طيب يا حبيبي".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوين أوي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "جميلة الصورة"، "قمر يا حبي".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

نسرين طافش عيد الحب انستجرام نسرين طافش

