"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب

نادية الجندي تحتفل بعيد الحب وتلتقط صورة مع قطة

11 صورة رومانسية.. أروى جودة تنشر جلسة تصوير مع زوجها احتفالا بعيد الحب

بعد القبض على الخادمة.. فيديو تمثيلي يكشف طريقة قتل هدى شعراوي بـ"آلة حديدة"

احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد الحب برفقة زوجها.

ونشرت نسرين مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة.

وكتبت نسرين طافش تعليقًا على الصور: "كل عيد حب وأنت طيب يا حبيبي".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوين أوي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "جميلة الصورة"، "قمر يا حبي".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.