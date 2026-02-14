"الأحمر يليق بهن"..20 صورة من احتفالات نجوم الفن بعيد الحب

كتب- معتز عباس:

تصدر اسم الفنانة عائشة الكيلاني محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، في أحدث ظهور لها بعد سنوات من الغياب عن جمهورها.

ونشرت حفيدتها عبر السوشيال ميديا مجموعة صور مع جدتها عائشة الكيلاني، وهي توجه التحية لجمهورها، بعد سنوات من الغياب على الأعمال الفنية.

وأطلت عائشة الكيلاني بشكل جديد ومختلف، وظهرت بشعر طويل وتضع المكياج، لتنال الصور إعجاب الجمهور.

عملت الكيلاني في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات عصفور النار، والبحث عن عروسة، شاركت في عدة مسلسلات، أبرزها: "مطلوب عروسة"، "ناس وناس"، "البريمو"، "مشوار"، "منجي الحلنجي"، ومن أشهر أفلامها "جبر الخواطر"، "الأنثى والدبور"، "رغبات"، "وداعا للعزوبية"، "ليلة القتل".

وكشفت عائشة الكيلاني عن إجرائها عدد من عمليات التجميل، منها عملية تجميل لشد الوجه وعملية تجميل لانقاص الوزن، وذلك خلال ظهورها ضيفة في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت إنها قامت بعمل عملية تجميل في أسنانها للتخلص من أي شيء خارج الأسنان، وأنها لم تخضع لعملية تجميل في فمها لانها تعتبر أن "فمها" أجمل ما فيها.

