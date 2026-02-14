إعلان

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد

كتب : معتز عباس

09:27 م 14/02/2026 تعديل في 10:17 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    عائشة الكيلاني وحفيدتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- معتز عباس:

تصدر اسم الفنانة عائشة الكيلاني محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، في أحدث ظهور لها بعد سنوات من الغياب عن جمهورها.

ونشرت حفيدتها عبر السوشيال ميديا مجموعة صور مع جدتها عائشة الكيلاني، وهي توجه التحية لجمهورها، بعد سنوات من الغياب على الأعمال الفنية.

وأطلت عائشة الكيلاني بشكل جديد ومختلف، وظهرت بشعر طويل وتضع المكياج، لتنال الصور إعجاب الجمهور.

عملت الكيلاني في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات عصفور النار، والبحث عن عروسة، شاركت في عدة مسلسلات، أبرزها: "مطلوب عروسة"، "ناس وناس"، "البريمو"، "مشوار"، "منجي الحلنجي"، ومن أشهر أفلامها "جبر الخواطر"، "الأنثى والدبور"، "رغبات"، "وداعا للعزوبية"، "ليلة القتل".

وكشفت عائشة الكيلاني عن إجرائها عدد من عمليات التجميل، منها عملية تجميل لشد الوجه وعملية تجميل لانقاص الوزن، وذلك خلال ظهورها ضيفة في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت إنها قامت بعمل عملية تجميل في أسنانها للتخلص من أي شيء خارج الأسنان، وأنها لم تخضع لعملية تجميل في فمها لانها تعتبر أن "فمها" أجمل ما فيها.

اقرأ أيضا:

عمرو محمود ياسين: "وننسى اللي كان" غير مستوحى من سيرة ياسمين عبدالعزيز

علا الشافعي: وسط البلد حاضرة بمسلسلات رمضان 2026 وباسم سمرة من أهم المفاجآت

عائشة الكيلاني محرك البحث لميس الحديدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
رياضة محلية

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان