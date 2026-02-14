مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
18:00

بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 1
21:00

باور ديناموز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

2 0
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
14:30

زد

جميع المباريات

إعلان

زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب

كتب : مصراوي

10:08 م 14/02/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (24) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (25) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (18) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:

شاركت يسرا الليثي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أجمل لحظاتها مع زوجها أحمد حسام ميدو، وذلك احتفالا بعيد الحب

وعلقت على الصور: "عيد حب سعيد لزوجي و صديقي المفضل ووالد أولادي أنا ممتنة جدا لوجودك في حياتي، أتمنى أن نبقى دائما معا وأن نستمر في دعم بعضنا البعض".

وتزوجت يسرا الليثي من أحمد حسام ميدو عام 2002، وأنجبت منه ثلاثة أولاد وهم "على وحسين وهشام".

وتعمل مدرب في علم النفس الإيجابي والعلاقات، وتقدم في بعض الأوقات بودكاست للمرأة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو ميدو يسرا الليثي زوجة ميدو صور زوجة ميدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
مسؤولون أمريكيون: ترامب ونتنياهو اتفقا على قطع صادرات النفط الإيرانية للصين
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: ترامب ونتنياهو اتفقا على قطع صادرات النفط الإيرانية للصين
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زووم

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
أخبار مصر

"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان