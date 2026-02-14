زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب

إشادة وطلبان.. ييس توروب يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور

القاهرة - مصراوي:

شاركت يسرا الليثي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أجمل لحظاتها مع زوجها أحمد حسام ميدو، وذلك احتفالا بعيد الحب

وعلقت على الصور: "عيد حب سعيد لزوجي و صديقي المفضل ووالد أولادي أنا ممتنة جدا لوجودك في حياتي، أتمنى أن نبقى دائما معا وأن نستمر في دعم بعضنا البعض".

وتزوجت يسرا الليثي من أحمد حسام ميدو عام 2002، وأنجبت منه ثلاثة أولاد وهم "على وحسين وهشام".

وتعمل مدرب في علم النفس الإيجابي والعلاقات، وتقدم في بعض الأوقات بودكاست للمرأة.