إعلان

إعلام عبري: إيران وحزب الله يهاجمان إسرائيل الآن بشكل متزامن

كتب : محمود الطوخي

09:01 م 05/03/2026

إيران وحزب الله يهاجمان إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عمليات "إطلاق صواريخ من إيران ولبنان" استهدفت مناطق واسعة في الشمال، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار وحالة التأهب القصوى في عدة جبهات.

تفعيل التأهب بعد إطلاق صواريخ من إيران ولبنان

أفادت القناة 12 العبرية، الخميس، بأنه تم تفعيل حالة التأهب الصاروخي في مناطق الجليل الأعلى، والكرمل، وخليج حيفا، والوديان، بالإضافة إلى الجليل الأوسط وهضبة الجولان.

وتُشير التقديرات الأولية، إلى أن عدد المقذوفات التي تم رصدها ضمن عملية إطلاق صواريخ من إيران ولبنان كان قليلا، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض بعضها، بينما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة.

الوعد الصادق 4 وإطلاق الموجة الـ20

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، في سياق التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري في بيان رسمي الخميس، بأن هذه الموجة تضمنت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صفوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

تداعيات إطلاق صواريخ من إيران ولبنان

تأتي هذه التحركات العسكرية ضمن سلسلة الردود الإيرانية المستمرة على ما العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وواصلت القوات الإيرانية قصفها المكثف للمصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج والمنطقة، بالتزامن مع شن هجمات صاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى رفع حالة الاستنفار العسكري إلى الدرجات القصوى في كافة جبهات الصراع.

استعداد طهران للمواجهة بعد إطلاق صواريخ من إيران ولبنان

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، استعداد بلاده الكامل للتصدي لأي غزو بري أمريكي محتمل، مشددا على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط العسكرية المتزايدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران زئير الأسد الوعد الصادق 4 أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 0-0
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 0-0
فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"
أخبار وتقارير

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"

أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها
سفرة رمضان

أغلى علب كحك العيد في 4 متاجر شهيرة.. لن تتوقع سعرها

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

بدء عرض مسلسل النص التاني.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور