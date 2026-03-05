رصدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عمليات "إطلاق صواريخ من إيران ولبنان" استهدفت مناطق واسعة في الشمال، مما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار وحالة التأهب القصوى في عدة جبهات.

تفعيل التأهب بعد إطلاق صواريخ من إيران ولبنان

أفادت القناة 12 العبرية، الخميس، بأنه تم تفعيل حالة التأهب الصاروخي في مناطق الجليل الأعلى، والكرمل، وخليج حيفا، والوديان، بالإضافة إلى الجليل الأوسط وهضبة الجولان.

وتُشير التقديرات الأولية، إلى أن عدد المقذوفات التي تم رصدها ضمن عملية إطلاق صواريخ من إيران ولبنان كان قليلا، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض بعضها، بينما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى اللحظة.

الوعد الصادق 4 وإطلاق الموجة الـ20

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ20 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، في سياق التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري في بيان رسمي الخميس، بأن هذه الموجة تضمنت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صفوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.

تداعيات إطلاق صواريخ من إيران ولبنان

تأتي هذه التحركات العسكرية ضمن سلسلة الردود الإيرانية المستمرة على ما العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وواصلت القوات الإيرانية قصفها المكثف للمصالح والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج والمنطقة، بالتزامن مع شن هجمات صاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى رفع حالة الاستنفار العسكري إلى الدرجات القصوى في كافة جبهات الصراع.

استعداد طهران للمواجهة بعد إطلاق صواريخ من إيران ولبنان

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، استعداد بلاده الكامل للتصدي لأي غزو بري أمريكي محتمل، مشددا على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط العسكرية المتزايدة.