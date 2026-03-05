قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، إن الدول الأعضاء في الحلف قررت رسميا تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية في المنطقة، بعد إسقاط صاروخ إيراني أثناء توجهه نحو المجال الجوي التركي.

أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية للناتو

وأوضح مارتن أودونيل المتحدث باسم المقر الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا التابع لحلف الناتو، أن الوضع العسكري سيظل "على مستوى مرتفع حتى يزول التهديد الناجم عن الهجمات العشوائية المستمرة التي تشنها إيران في جميع أنحاء المنطقة".

ويأتي هذا التوجه لضمان أعلى مستويات الحماية للأجواء السيادية للدول الأعضاء عبر "تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية" وتفعيل منظومات الرصد المبكر وتحديث قواعد الاشتباك الدفاعي.

سياق تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية بتركيا

ويُعتقد أن حادثة الصاروخ التي وقعت يوم الأربعاء تمثل المرة الأولى التي تعترض فيها قوات الناتو صاروخا إيرانيا كان متجها نحو المجال الجوي لدولة عضو منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ودفعت هذه الواقعة قيادة الناتو إلى اتخاذ قرار فوري يقضي بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية لمواجهة أي خروقات مستقبلية قد تمس أمن الحلفاء، مع تكثيف عمليات المراقبة الجوية على مدار الساعة.

نتائج الحادثة ومسار تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية

وأفاد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، بسقوط جزء من صاروخ وقائي في منطقة مفتوحة جنوب تركيا، مؤكدا عدم ورود أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية نتيجة الحادث.

ورغم عدم وقوع أضرار جسيمة، إلا أن الحادثة استوجبت تحركا جماعيا من الحلف لرفع الجاهزية القتالية وتأكيد الالتزام بمسار تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية لتأمين المجال الجوي التركي والأوروبي من التهديدات الصاروخية المتزايدة وضمان استقرار الملاحة الجوية في الإقليم.