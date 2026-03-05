إعلان

حريق داخل عيادة التأمين الصحي بالأميرية.. وإصابة 3 حالات باختناق

كتب : محمد شعبان

09:19 م 05/03/2026

حريق عيادة التأمين الصحي بالأميرية

اندلع حريق، مساء اليوم، داخل عيادة التأمين الصحي بمنطقة مساكن الأميرية، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين في محيط المكان، خاصة مع تصاعد الأدخنة من الطوابق العليا بالمبنى.

الحريق نشب في الطابقين الثاني والثالث من العقار المكوّن من خمسة طوابق، داخل عيادة التأمين الصحي بالأميرية. وعلى الفور، جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وأسفر الحريق عن إصابة ثلاث حالات باختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، ونقلوا إلى مستشفى الزيتون لتلقي العلاج.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المرضى والعاملين داخل العيادة.

