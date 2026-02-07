جامعة العاصمة: دورات تدريبية ومعارض فنية دورية لاكتشاف المواهب

دعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، خلال فعاليات مجلس الجامعة، كليات الفنون والموسيقى بالجامعة إلى تنظيم أنشطة فنية أسبوعية مخصصة للموهوبين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل دعم القدرات الفنية والإبداعية للموهوبين، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية مؤهلة لهم داخل أروقة الجامعة.

وأضاف أن الأنشطة والدورات التدريبية يجب أن تشمل كافة الفنون، مثل الرسم والنحت والتصميم والموسيقى، على أن يتم عقد معارض فنية دورية لعرض أعمال المتميزين والموهوبين.

كما أكد أن الجامعة ستوفر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الأنشطة، بما في ذلك القاعات المجهزة والأدوات الفنية، إلى جانب الاستعانة بأساتذة متخصصين لتقديم الإرشاد والتوجيه.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف المواهب الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين للتعبير عن أنفسهم، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، على أن يتم الإعلان عن جدول الفعاليات والأنشطة التدريبية عبر الموقع الرسمي للجامعة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

