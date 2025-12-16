ما سر الشعور بالدوار خلال ركوب الموصلات؟.. ونصائح للتخلص منها

يشعر العديد من الأشخاص بالدوار أثناء ركوب وسائل النقل، ما يجعلهم يواجهون مشكلة في التنقل، وعادة ما ينشأ عن تضارب في الإشارات الحسية ضمن أنظمة التوازن في الجسم.

وبحسب موقعي baycare، وclevelandclinic، إليك الأسباب ونصائح لتجنب الدوار خلال ركوب وسائل النقل.

أسباب الدوار

يحدث دوار الحركة عندما ترسل الأذن الداخلية والعينان ومستشعرات الجسم "الاستقبال الحسي العميق" إشارات متضاربة إلى الدماغ بشأن الحركة.

عدم تطابق الإشارات الحسية:

ترى العين بيئة ثابتة داخل الحافلة أو القطار، بينما تستشعر الأذن الداخلية، حركة ملحوظة تكون في صورة تسارع، دوران، اهتزاز، ما ينتج عنه إصابة الدماغ بالارتباك نتيجة لهذا التضارب في المعلومات، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الدوار والغثيان.

التركيز البصري:

يفاقم التركيز الشديد على الأشياء القريبة، مثل قراءة كتاب أو استخدام الهاتف، من حدة التضارب لأن العينين ثابتتان بينما يشعر الجسم بالحركة، وبالتالي يشعر الشخص بالدوار.

نصائح فعالة للوقاية من دوار الحركة أو تخفيفه أثناء التنقل، وتشمل:

1- اختر مقعد مواجه إلى الأمام:

الجلوس في مقعد مواجه للأمام، ويفضل أن يكون قريبا من مقدمة السيارة، يساعد ذلك العين على رؤية اتجاه السير، ما يسهل المعلومات البصرية مع الحركة التي تشعر بها الأذن الداخلية.



2- التركيز على الأفق:

النظر من النافذة وتثبيت النظر على جسم خارجي ثابت وبعيد، كالأفق أو مبنى بعيد، يوفر هذا مرجعا بصريا ثابتا يساعد على موازنة التضارب الحسي، ويحمي من الشعور بالدوار.



3- تجنب القراءة أو استخدام الهاتف:

الامتناع عن التركيز على الشاشات أو الكتب أو أي شيء داخل السيارة، لأن ذلك يزيد من دوار الحركة.



4- احرص على التهوية الجيدة:

فتح نافذة الحافلة للحصول على هواء نقي وبارد، يساعد في تخفيف الغثيان والشعور بالدوخة.



5- تلقي الأدوية:

هناك بعض الأدوية التي تساهم في تخفيف الدوار الحركي وتساعدك على ركوب الحافلات بأمان، ولكن يجب أن تكون تحت إشراف طبيب.