تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية

أكّدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن اليوم السبت، 7 فبراير 2026، هو آخر موعد لاستخراج وتسليم شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج، والتي تُعتبر شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرة الحج لموسم 1447هـ.

وأوضحت "الغرفة" في الكتاب الدوري رقم (26) لسنة 2026، أن على الشركات السياحية سرعة الانتهاء من إجراءات الشهادات الصحية عبر منصة "نسك" الإلكترونية، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وشدّدت على ضرورة مراجعة الشركات لنتائج شهادات الاستطاعة الصحية من خلال موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، إذ يتم تصنيف الحالات إلى "لائق، غير لائق، غير محدد"، مع الالتزام بإخطار الحجاج غير اللائقين صحيًا واستبدالهم قبل انتهاء فترة التصعيد، تفاديًا لتعطّل إجراءات السفر أو التأشيرات.

ودعت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات المنفذة للحج إلى الدخول على موقع الغرفة، واختيار خدمة "طلبات الغرفة"، ومراجعة ملفات الحجاج ونتائج الاستبيانات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

وأكدت "الغرفة" أن الالتزام بهذه الإجراءات يأتي في إطار الحرص على سلامة الحجاج وضمان تنظيم موسم الحج بكفاءة وانضباط كامل.

