فيتامين C من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها لصحة الجسم، يؤثر نقص هذا الفيتامين في العديد من وظائف الجسم الحيوية وقد يتسبب في أعراض تبدو في ظاهرها عادية، لكنها تحمل دلالات مهمة وفقًا لموقع Mayo Clinic الطبي.

يساهم فيتامين C في دعم جهاز المناعة، وتكوين الكولاجين، والمساعدة في امتصاص الحديد ومع انخفاض مستوياته في الجسم، تظهر مجموعة من العلامات التي يستحق الانتباه إليها مبكرًا لتفادي المضاعفات الصحية.

1- الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

من أكثر العلامات شيوعًا لنقص فيتامين C هو الإرهاق غير المبرر، حيث يؤثر النقص على الطاقة العامة للجسم وقدرته على مواجهة الإجهاد.

2- سهولة الإصابة بالكدمات

يحتاج الجلد والأوعية الدموية إلى الكولاجين الذي يعتمد على فيتامين C، لذلك تلاحظ ظهور كدمات بسهولة أكبر نتيجة ضعف جدران الأوعية الدموية.

3- التئام الجروح ببطء

يمثل تأخر التئام الجروح مؤشرًا على ضعف إنتاج الكولاجين، ما يرتبط غالبًا بنقص فيتامين C، مما يؤثر على قدرة الجسم على الإصلاح الذاتي.

4- نزيف اللثة أو التهابها

نزيف اللثة أو تورمها من الأعراض البارزة لنقص فيتامين C، وذلك بسبب تأثيره المباشر على صحة الأنسجة الداعمة للأسنـان.

5- جفاف الجلد وتقصف الشعر

يساهم فيتامين C في الحفاظ على نسيج صحي للبشرة والشعر، لذا يشير الجفاف المزعج أو الشعر المتقصف إلى نقص في هذا الفيتامين الحيوي.