شهدت الأيام الماضية واقعة مأساوية هزت الأردن بعد وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في محافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة، معظمهم من الأطفال، بسبب تعرضهم لاختناق بسرب غاز المدفأة المنزلية.

وأثارت الواقعة تساؤلات حول عوامل السلامة التي يمكن اتباعها لتفادي مخاطر الاختناق بالغاز عوما، خلال فصل الشتاء الذي يكثر فيه استخدام هذه الوسائل للحصول على الدفء.

ووفقا لموقع gasdetection، فإن هناك عدة إجراءات للحد من مخاطر تسرب الغاز داخل المنزل والتي تشمل:

1- التهوية الجيدة

تأكد من توفير تهوية جيدة في المكان الذي تستخدم فيه المدفأة، سواء كانت المدفأة كهربائية أو تعمل بالغاز، فإن التهوية الجيدة تساعد في تصريف أي غازات سامة قد تتسرب.

2- استخدام أجهزة الكشف عن الغاز

من الضروري تركيب أجهزة كشف الغاز في الأماكن التي تستخدم فيها المدافئ التي تعمل بالغاز، هذه الأجهزة تنبهك في حال حدوث تسرب للغاز، ما يمنحك فرصة للتصرف بسرعة قبل أن يتفاقم الوضع.

3- صيانة المدفأة بانتظام

يجب التأكد من أن المدفأة تعمل بشكل سليم وصيانتها بانتظام، خصوصا إذا كانت قديمة أو لا يتم استخدامها لفترات طويلة، كما يجب فحص أنابيب الغاز بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تسرب.

4- إطفاء المدفأة قبل النوم

لا تترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، ومن الأفضل إطفاؤها قبل أن تذهب للنوم أو عند مغادرة المنزل لتقليل أي خطر قد ينشأ.

5- التوعية والتدريب

تعليم أفراد الأسرة حول كيفية التعامل مع المدفأة وتثقيفهم حول مخاطر الغاز وتفادي الوقوع في مواقف قد تؤدي إلى الخطر، مثل النوم بالقرب منها.

