يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والمقرر إقامتها في المتحف المصري الكبير بالجيزة.

ويقوم رئيس الوزراء، بعدها، بالمشاركة في احتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول، بقصر محمد علي بشبرا الخيمة.

ويذكر أن كلا الفعاليتين تحظى بتغطية إعلامية وصحفية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة، كما يشارك بها العديد من قيادات الدولة والشخصيات القيادية ورواد الأعمال من مختلف المحافظات.

