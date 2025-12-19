إعلان

علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها

كتب : مصراوي

07:00 ص 19/12/2025

الكبد الدهني

في ظل تزايد معدلات السمنة وانتشار العادات الغذائية غير الصحية، أصبح الكبد الدهني من الأمراض الشائعة التي تهدد صحة ملايين الأشخاص، ورغم خطورته، فإن المرض يُعرف بـ«القاتل الصامت»، إذ قد يتطور دون أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يجعل الاكتشاف المبكر ضرورة لا تحتمل التأجيل.

مرض صامت بمضاعفات خطيرة

وبحسب ما جاء في صحيفة، medicalxpress، أن تراكم الدهون على خلايا الكبد قد يؤدي، في حال إهماله، إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها التهاب الكبد الدهني، ثم التليف، وقد يصل الأمر إلى الفشل الكبدي أو سرطان الكبد، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يشير مختصون إلى مجموعة من الأعراض التي قد تكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بالكبد الدهني، من بينها:

الشعور المستمر بالإجهاد والتعب دون سبب واضح.

ألم أو ثقل في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

فقدان الشهية والغثيان.

انتفاخ البطن والشعور الدائم بالامتلاء.

زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن.

ضعف التركيز والخمول الذهني.

ارتفاع إنزيمات الكبد في الفحوصات الطبية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

- المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن.

- مرضى السكري من النوع الثاني.

- من يعانون من ارتفاع الدهون والكوليسترول.

- الأشخاص قليلي الحركة.

- من يكثرون من تناول الدهون والسكريات.

يشدد الخبراء على أن تجاهل أعراض الكبد الدهني قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، مؤكدين أن الوعي بالأعراض والالتزام بأسلوب حياة صحي يمثلان خط الدفاع الأول للوقاية من المرض

