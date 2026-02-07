ثمرة الفراولة فاكهة لذيذة الطعم، غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم بطرق متعددة، تتميز الفراولة بفوائد صحية غير متوقعة تتجاوز ما نعرفه عن طعمها الحلو وفائدتها الغذائية العامة وفقًا لموقع Cleveland Clinic الطبي.

تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

الفراولة غنية جدًا بفيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويساعد الجسم في مقاومة الالتهابات والعدوى، ما يجعلها ثمرة مهمة لدعم جهاز المناعة.

تحسين صحة الدماغ والوظائف الذهنية

تناول الفراولة بانتظام يساهم في تأخير تراجع القدرات المعرفية المرتبط بالعمر، ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض التنكسية بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحتويها.

دعم صحة القلب

تلعب مركبات الفراولة مثل الأنثوسيانين دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات التي تساهم في أمراض القلب والشرايين، ما يعزز الصحة القلبية بشكل عام.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تناول الفراولة يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، وهو ما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يسعون لإدارة مستويات الجلوكوز.