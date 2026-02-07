ترامب يلغي الرسوم العقابية على الهند بسبب مشتريات النفط الروسي

د ب أ

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية العقابية على الهند، والتي كان قد فرضها لكي تضعف بشكل غير مباشر تجارة النفط الروسية.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الجمعة، ينص على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% فرضت في أغسطس، على البضائع المستوردة من الهند إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم السبت.

وبرر ترامب هذا التراجع بالقول إن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان اتخذت خطوات لوقف استيراد النفط الروسي. وقال أيضا إن الهند تعهدت بشراء منتجات الطاقة من الولايات المتحدة.

ولم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي تأكيد رسمي بوقف واردات النفط من روسيا.

وقرر ترامب استخدام الرسوم الجمركية العقابية ضد شركاء روسيا التجاريين لتقليل عائدات النفط التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه ضد أوكرانيا.

وقال ترامب يوم الإثنين الماضي، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي والبدء بدلا من ذلك، في شراء المزيد من النفط من الولايات المتحدة وربما فنزويلا، التي كانت شريكا تجاريا مهما لروسيا حتى التدخل العسكري الأمريكي في كراكاس.

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب عن خفض ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على الهند، حيث خفضها من 25% إلى 18% .

ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية تستهدف تعويض الاختلالات والعيوب المزعومة بالنسبة للولايات المتحدة في التجارة الدولية.