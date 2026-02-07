إعلان

قرار قضائي ضد 6 عاطلين بتهمة حيازة 47 طائرة "درون" في الزاوية الحمراء

كتب : أحمد عادل

10:50 ص 07/02/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم السبت، تجديد حبس تشكيل عصابي مكوَّن من 6 عاطلين، بتهمة حيازة 47 طائرة "درون" دون تصريح، في منطقة الزاوية الحمراء، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قد أفادت بقيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع دون تصريح، من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته طائرة "درون"، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها، وهم 5 أشخاص، وبحوزتهم 46 طائرة "درون" دون تصريح.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح الزاوية الحمراء تشكيل عصابي طائرة درون مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف
أخبار المحافظات

انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف
مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي سليم في الجيم ونادين نجيم بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

تحذير للحجاج.. اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
البابا تواضروس يترأس احتفالية تخريج دفعات "تيتش" اليوم بوادي النطرون
أخبار مصر

البابا تواضروس يترأس احتفالية تخريج دفعات "تيتش" اليوم بوادي النطرون
استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب
حوادث وقضايا

استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان