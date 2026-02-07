قرار قضائي ضد 6 عاطلين بتهمة حيازة 47 طائرة "درون" في الزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم السبت، تجديد حبس تشكيل عصابي مكوَّن من 6 عاطلين، بتهمة حيازة 47 طائرة "درون" دون تصريح، في منطقة الزاوية الحمراء، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قد أفادت بقيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع دون تصريح، من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته طائرة "درون"، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها، وهم 5 أشخاص، وبحوزتهم 46 طائرة "درون" دون تصريح.

