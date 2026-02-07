إعلان

استكمال محاكمة 86 متهما في "خلية الزيتون" أمام دائرة الإرهاب

كتب : مصراوي

07:00 ص 07/02/2026

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 86 متهما في القضية رقم 5888 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون".

وتعقد الجلسة المستشار وجدي عبدالمنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من 2002 وحتى 22 يوليو 2025، انضموا لجماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جريمة إرهابية، شملت جمع وحيازة الأموال والبيانات والمعلومات وتوفيرها للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد الدولة.

خلية الزيتون محاكم بدر

