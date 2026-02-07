ميليشيا الدعم السريع تهاجم مركبة نازحين وتقتل 24 شخصا بينهم أطفال

مصراوي

قالت مجموعة أطباء، إن ميليشيا الدعم السريع في السودان هاجمت مركبة تحمل نازحين ما أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 8 أطفال.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة نفذته ميليشيا الدعم السريع مركبة تقل عائلات نازحة في وسط السودان، يوم السبت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، وفقًا لما أفادت به مجموعة من الأطباء.

وذكرت شبكة أطباء السودان، التي تتابع الحرب الدائرة في البلاد، أن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الدعم السريع، وقع بالقرب من مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء هجومين بطائرات مسيّرة غربي السودان قرب الحدود مع تشاد.

وقالت المنظمة، إنه عقب هجومين بطائرات مُسيَّرة في السودان -لم تحدد الجهة المنفذة- جرى تحويل 29 جريحا إلى المستشفى الذي تدعمه المنظمة في منطقة "الطينة" شرقي تشاد.

وأوضحت المنظمة أن 6 أشخاص قُتلوا خلال الهجوم مباشرة، فيما توفي 4 آخرون متأثرين بجراحهم الخطيرة.