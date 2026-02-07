شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار وتحدد موعد الانخفاض

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، عن موقف ارتفاع أسعار الدواجن التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية وأسبابها.

وقال "السيد"، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الدواجن بمختلف أسواق الجمهورية يرجع لقرب حلول شهر رمضان الكريم الذي تشهد فيه الأسواق، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتخزينها باعتبارها وجبات أساسية في الإفطار.

ودعا السيد الجهات المعنية بالدولة إلى التحرك من أجل وضع تسعيرة لأسعار الدواجن تهدف للمحافظة على المنتج وبيع أسعار الدواجن بسعر عادل للمستهلك في نفس الوقت وذلك من خلال تحديد حد أدنى وأقصى لبيعها بالأسواق بعد دراسة سعر تكلفة التسمين وتكلفة العلف وذلك في إطار المحافظة على السعر والمنتج.

وفي سياق متصل قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الارتفاع الذي تشهده أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يعد أمرًا طبيعيًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2026 ، الذي يشهد زيادة في الإقبال بمختلف الأسواق.

وأوضح "الزيني" لمصراوي، أن الاستهلاك يرتفع خلال فترة ما قبل شهر رمضان من كل عام بنسب تتراوح بين 30و35% مقارنة بالفترات الطبيعية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن حجم الإنتاج المحلي شهد زيادة عن العام الماضي بنسب تتراوح بين 20% و25%، مشيرًا إلى أن الإنتاج ظل لفترة تتجاوز 6 أشهر يباع بأقل من تكلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 91 جنيهًا عند باب المزرعة، في حين بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل محال بيع الدواجن نحو 101 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدواجن في المزارع إلى نحو 105 جنيهات، فيما سجل متوسط سعره للمستهلك قرابة 115 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة حوالى 95 جنيهًا، في حين وصل متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 105 جنيهات للكيلو.