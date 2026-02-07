إعلان

إنذار مبكر- 5 مؤشرات على أن الدورة الدموية في جسمك ليست جيدة

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 07/02/2026

-ضعف-الدورة-الدموية

هناك علامات تبرز ضعف الدورة الدموية لا ينبغي تجاهلها لأنها تشير إلى مشكلات صحية كامنة تتطلب متابعة طبية.

5 أعراض تدل على ضعف الدورة الدموية، بحسب موقع Cleveland Clinic الطبي،

برودة أو تغير لون الأطراف

عندما لا يصل الدم بما فيه الكفاية إلى اليدين أو القدمين، تشعر بالبرودة و يبدو لون الجلد شاحبًا أو مائلًا للأزرق.

خدر أو تنميل متكرر

الإحساس بوخز إبر أو تنميل في اليدين أو القدمين يشير إلى أن الأعصاب لا تحصل على تدفق دم جيد.

ألم أو ضعف العضلات أثناء الحركة

الشعور بألم في الساقين أو ضعف عند المشي يكون علامة على نقص الدم الذي يغذي العضلات.

تورم في الساقين أو القدمين

تراكم السوائل غالبًا ما يعني أن الدم لا يعود بشكل فعال نحو القلب، مما يسبب انتفاخ الأطراف السفلية.

تأخر شفاء الجروح

الجروح أو القرحة التي تستغرق وقتًا طويلًا للشفاء يمكن أن تكون مؤشرًا على ضعف التروية الدموية اللازمة لإصلاح الأنسجة.

ضعف الدورة الدموية 5 أعراض خطيرة صحة

