مشروب الخروب من المشروبات التقليدية الشهيرة، وله فوائد صحية متعددة على صحة الجسم، ويمتلك مذاق حلو طبيعي بحسب موقع Healthline.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي الخروب على نسبة عالية من الألياف الطبيعية ومركب D‑pinitol، ما يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر بعد الوجبات.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الألياف الموجودة في الخروب تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين.

مضادات الأكسدة

مشروب الخروب غني بالبوليفينولات والمركبات النباتية الأخرى التي تعمل كمضادات أكسدة، وتساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

دعم الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية في الخروب تلعب دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز توازن بكتيريا الأمعاء المفيدة، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

خيار منخفض الكافيين وغني بالعناصر الغذائية

على عكس بعض المشروبات، لا يحتوي الخروب على الكافيين، كما أنه يوفر معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم بالإضافة إلى الألياف، مما يجعله خيارًا مناسبًا للباحثين عن نمط حياة صحي.