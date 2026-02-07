انطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم في 153 مدرسة ببني سويف



بني سويف – حمدي سليمان:

انطلق صباح اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني في 153 مدرسة على مستوى محافظة بني سويف، بواقع 101 مدرسة ابتدائي، و45 مدرسة إعدادي، و7 مدارس ثانوي عام، دون عقبات.

من جانبها شددت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على ضرورة استلام الطلاب للكتب من اليوم الأول دون أي تأخير، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وأكدت على أهمية المتابعة الميدانية اليومية، ومراقبة نسب حضور الطلاب، والتواصل المستمر مع المدارس، والالتزام بالحضور المنتظم، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، فضلا عن تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية والبعد التام عن العقاب البدني أو النفسي مع حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد معلنة للتواصل معهم، فضلًا عن غرس قيم المواطنة والانتماء والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني وتخصيص الحصة الأولى للتعريف بالمشروعات القومية.