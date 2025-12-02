4 أخطاء في الإفطار قد تدمر صحة أمعائك.. تجنبها

يعد الإفطار الصحي والمتوازن أحد أهم العوامل التي تحدد نشاطك وهضمك خلال اليوم، وقد يكون طريقة تناول الوجبة أكثر أهمية من نوع الطعام نفسه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، يحذر خبراء التغذية وأمراض الجهاز الهضمي من أن عادات الصباح الخاطئة يمكن أن تحول الفطور من وجبة مفيدة إلى مصدر لإجهاد الأمعاء وزيادة الالتهابات.

أخطاء شائعة في وجبة الفطور



تأخير تناول الإفطار



يؤكد الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا والمدرب في جامعة هارفارد، أن تأخير تناول الفطور يؤدي إلى تراكم الأحماض في المعدة وبطء حركة الأمعاء، ما يسبب التهابات واضطرابات هضمية.

وتظهر الدراسات أن تخطي الفطور يزيد استجابة التوتر في الدماغ، ما يعزز الالتهابات، في حين أن تناول الطعام باكرا يساعد على استقرار السكر في الدم وتقليل الرغبة في الوجبات غير الصحية لاحقا.

تناول عصائر الفاكهة مع السكر



تحتوي الحبوب الجاهزة على 10 إلى 15 جراما من السكر لكل حصة، أي ما يعادل تقريبا قطعة "دونات" واحدة، ما يرفع سكر الدم ويؤدي إلى التهاب الأمعاء وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

ويشير سيثي إلى أن عصائر الفاكهة أيضا غنية بالسكر، إذ يحتوي كوب عصير البرتقال على 20–24 جراما من السكر، مما قد يخل بتوازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويضعف عملية الهضم.

تناول الفطور في حالة توتر



الأكل أثناء القيادة أو العمل يضر الجهاز الهضمي، لأن التوتر يقلل إفراز الإنزيمات الهضمية ويسبب الانتفاخ والغازات.

وينصح سيثي بالجلوس ومضغ الطعام ببطء لتحسين الهضم وتخفيف الضغط على الأمعاء.

تجاهل شرب الماء صباحا



يفقد الجسم أثناء النوم ما بين كوبين إلى أربعة أكواب من الماء، لذا ينصح بشرب الماء أولا قبل القهوة أو الفطور، لضمان عمل الجهاز الهضمي بكفاءة.

بينما توصي جامعة هارفارد بشرب 15 كوبا يوميا للرجال و11 كوبا للنساء، يرى بعض الخبراء أن الأهم هو الحرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.