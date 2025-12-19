تظهر على جسمك صباحًا.. احذر 4 علامات لنقص التغذية

قد يستيقظ كثيرون صباحًا وهم يشعرون بإرهاق أو انزعاج دون إدراك أن أجسامهم ترسل رسائل تحذيرية مبكرة تشير إلى نقص عناصر غذائية أساسية، ويحذر خبراء التغذية من تجاهل هذه العلامات، مؤكدين أن نقص التغذية لا يرتبط فقط بالجوع، بل بسوء نوعية الطعام وعدم توازن النظام الغذائي.

وبحسب ما جاء في صحيفة، healthline، أن نقص الفيتامينات والمعادن قد يؤثر سلبًا على وظائف الجسم الحيوية، ويضعف المناعة، ويؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة إذا لم يتم تداركه في الوقت المناسب.

4 علامات تظهر صباحًا وتدل على نقص التغذية

1- إرهاق شديد عند الاستيقاظ

الشعور بالتعب والخمول منذ الصباح، رغم النوم لساعات كافية، قد يكون مؤشرًا على نقص الحديد أو فيتامين B12 أو البروتينات.

2- دوار أو صداع صباحي

الدوخة أو الصداع عند الاستيقاظ قد يدل على انخفاض مستويات السكر في الدم أو نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين D والمغنيسيوم.

3- تشقق الشفاه وجفاف الفم

تشقق زوايا الفم أو جفاف الشفاه من العلامات الشائعة لنقص فيتامينات B، خاصة B2 وB6، أو نقص السوائل في الجسم.

4- تساقط الشعر أو ضعف الأظافر

ملاحظة تساقط الشعر بكثرة أو هشاشة الأظافر في الصباح قد تشير إلى نقص الزنك أو الحديد أو البروتين.

من الأكثر عرضة لنقص التغذية؟

- من يتبعون أنظمة غذائية قاسية.

- الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار.

- كبار السن.

- مرضى الجهاز الهضمي.

- من يعتمدون على الوجبات السريعة.

للوقاية من نقص التغذية، ينصح الخبراء بـ:

تناول وجبات متوازنة غنية بالخضروات والفواكه.

الحرص على وجبة إفطار صحية.

شرب كميات كافية من الماء.

إجراء فحوصات دورية للفيتامينات والمعادن.

استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية.