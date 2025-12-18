منها ضعف الشبكة وبطء الإنترنت.. خطوات تقديم شكاوى لتنظيم الاتصالات

يواجه مستخدمو خدمات المحمول والاتصالات العديد من المشكلات اليومية والتي تتنوع بين ضعف جودة الشبكات، وبطء خدمات الإنترنت، وغيرها من المشكلات، وهو ما يدفع كثيرين للبحث عن جهة رسمية يمكن اللجوء إليها لحفظ حقوقهم.

وفي هذا الإطار، يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات رسمية لتلقي شكاوى المستخدمين والتعامل معها، بما يسهم في حل النزاعات مع شركات الاتصالات المختلفة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ويختص الجهاز بالنظر في الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت، وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات، والفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تأخر إصلاح الأعطال وتوصيل خدمات الاتصالات وأجهزة التليفون المحمول.

ويعرض "مصراوي" في السطور القادمة وسائل تقديم الشكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- الرقم المختصر 155 والذي يعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.

2- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات:

https://complaints.tra.gov.eg

3- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "MyNTRA".

4- البريد الإلكتروني:

complaints@tra.gov.eg

5- الواتساب من خلال إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية:

(01015515155 – 01111115150 – 01551515505 – 01202155155)

6- الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولينكد إن، وإنستجرام، وتويتر.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تقديم الشكوى يتطلب أن يكون المستخدم قد تواصل أولًا مع شركة الاتصالات التابع لها وفي حال عدم حل المشكلة خلال المدة المحددة يمكن تصعيد الشكوى إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.