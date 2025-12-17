غفوة وسيجار.. الكشف عن ملابسات وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشف تقرير معاينة الحماية المدنية في الإسكندرية أن الحريق الذي اندلع داخل شقة الفنانة نيفين مندور وأسفر عن وفاتها، نتج عن سقوط سيجار من يدها أثناء غفوتها على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة دون امتداد النيران إلى باقي محتويات الشقة.

وأوضح التقرير أن الحريق اقتصر على قطعة الأثاث التي كانت ترقد عليها الفنانة داخل إحدى الغرف، وأن الوفاة وقعت نتيجة استنشاق الأدخنة فقط، دون وجود حروق ظاهرة أو تلفيات واسعة، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية.

وكانت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان قد صرحت بدفن جثمان الفنانة بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمشرحة كوم الدكة، والذي أوضح أن الوفاة ناتجة عن "الاختناق ما بعد الحريق"، دون وجود شبهة جنائية.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات، وندبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، كما طلبت تحريات المباحث وتقرير الحماية المدنية للوقوف على ملابسات الحريق.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالطابق الرابع في برج مكوّن من 13 طابقًا بمنطقة العصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الشقة تخص الفنانة نيفين محمد صلاح، المعروفة فنيًا باسم نيفين مندور (53 عامًا)، التي توفيت متأثرة باستنشاق الدخان، دون تسجيل إصابات أخرى بين السكان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

