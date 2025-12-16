ضبط 108 أطنان مواد غذائية وملح في قويسنا

المنوفية- أحمد الباهي:

كثفت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المفاجئة على الأسواق والمخازن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمنع استغلال المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وشنت إدارة تموين قويسنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والملح بدون مستندات ومجهولة المصدر، شملت 5 أطنان ذرة صفراء، و3 أطنان ونصف معجون طماطم، و100 طن ملح صخري خام داخل مخازن وشركة لتكرير الملح.

وحررت الأجهزة المختصة محاضر جنح ضد القائمين على المخالفات، مع التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية المكثفة على الأسواق ومخازن السلع، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس قوت وصحة المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تحقيقًا للصالح العام.