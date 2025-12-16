رحلة علاج تتحول لفاجعة.. أهالي ضحايا ميكروباص قنا ينتظرون الجثامين

ينتظر أهالي ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ترعة الكلابية، أمام مشرحة مستشفى قنا الجامعي، لاستلام الجثامين عقب استلام تصريح النيابة العامة، لتشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير.

رحلة علاج تحولت إلى فاجعة

سرد أهالي الضحايا لمصراوي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث، قائلين إن الضحية الكبرى كانت تعاني من آلام حادة في المعدة، فطلبت من جارتها وقريبتها مرافقتها إلى طبيب باطنة بقرية البياضية. ولم تكن الرحلة مقتصرة عليهما فقط، بل اصطحبتا طفلين: رضيع يبلغ عامين ونصف، وطفلة في الحادية عشرة من عمرها.

وأضاف الأهالي "بعد انتهاء الكشف الطبي، حاولوا العودة إلى قرية الشيخ ركاب، لكن لم تتوفر وسيلة مواصلات داخلية، فاضطروا لاستقلال ميكروباص من الطريق السريع. خرجوا من عيادة الطبيب، ولم يعلموا أنهم يسيرون نحو قدر مكتوب.. نهاية بالغرق داخل ترعة الكلابية".

مطالب بإنقاذ الطريق من نزيف الدم

وطالب أهالي الضحايا الجهات المعنية بسرعة إضاءة طريق قنا – الأقصر الزراعي، مؤكدين أن الحوادث الليلية أصبحت تتكرر بشكل مفزع، فضلًا عن ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع ازدواج الطريق، الذي بدأ منذ عامين ثم تعثر دون أسباب واضحة، على حد قولهم.

تحرك رسمي ومتابعة ميدانية

وعقب الحادث، انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع انقلاب الميكروباص بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ، حيث جرى انتشال الجثامين ورفع آثار الحادث، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة في موقع الواقعة.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث عن مصرع:

ياسين خالد عبدالرازق ياسين، 23 عامًا، سائق، وأدهم يحيى أحمد محمود، 16 عامًا، مساعد السائق، مقيمان بمدينة العمال، وصباح محمد أحمد جاد الله، 49 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 عامًا، مقيمة بقرية الجبلاو، ورضوى عبدالباسط محمد إبراهيم، 11 عامًا، وحمزة محمد عبدالوهاب، عامان ونصف

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رحلة قصيرة للعلاج… انتهت بفاجعة ستظل محفورة في ذاكرة قرية بأكملها، تنتظر فقط أن تتحول الدموع إلى قرارات تمنع تكرار المأساة.

