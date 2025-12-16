تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر ونيجريا الودية

يختتم منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، البروفة الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لبطولة كأس أمم افريقيا، وذلك بمواجهة منتخب نيجريا وديا علي ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ونيجريا الودية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية

من المقرر ان تذاع مباراة مصر ونيجريا عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية، والتي حصلت علي حقوق بث المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر مصر ونيجيريا ألودية

نايل سات 11862 رأسي (V) 27500 5/6

عرب سات 10853 أفقي (H) 27500 5/6