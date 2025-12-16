مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر ونيجريا الودية

كتب : محمد عبد الهادي

12:07 م 16/12/2025

منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختتم منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، البروفة الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لبطولة كأس أمم افريقيا، وذلك بمواجهة منتخب نيجريا وديا علي ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ونيجريا الودية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.


القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
من المقرر ان تذاع مباراة مصر ونيجريا عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية، والتي حصلت علي حقوق بث المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر مصر ونيجيريا ألودية
نايل سات 11862 رأسي (V) 27500 5/6
عرب سات 10853 أفقي (H) 27500 5/6

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مباراة مصر ونيجريا قناة أون تايم سبورت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر