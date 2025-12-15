هل تجوز الصلاة خلف إمام شيخ يصلي جالسًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من شخص قال فيه: «لو فى رجل كبير فى السن وبيصلي وهو جالس بسبب عدم قدرته على القيام فى الصلاة، هل ينفع يصلى بالناس إمامًا ولا ما ينفعش؟».

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الأولى خروجًا من الخلاف أنه إذا وُجد فى المصلين من يستطيع إقامة الصلاة على وجهها الكامل الصحيح، ويؤديها قائمًا، فهو أَولى بالإمامة من الرجل الذي يصلي جالسًا على الكرسي.

وبيّن أن ذلك من باب مراعاة الكمال في هيئة الصلاة، وليس طعنًا فى صحة صلاة من يصلي جالسًا لعذر، مؤكدًا أن الشريعة راعت أحوال الناس وقدراتهم، ولم تُكلّف الإنسان ما لا يطيق.

وأشار «وسام» إلى أنه إذا صلى هذا الرجل الكبير في السن بالناس إمامًا، فإن ذلك جائز شرعًا عند جماعة من العلماء، وأن إمامته للأصحاء صحيحة، وصلاته وصلاتهم خلفه صحيحة إن شاء الله تعالى، لأن عذره معتبر شرعًا، ولا يؤثر على صحة الصلاة، ولا على صحة الاقتداء به.

اقرأ أيضاً:

الإمارات تعلن تعديل موعد صلاة الجمعة.. ما السبب؟

بعد تعديل الإمارات وقت صلاة الجمعة.. عالم أزهري يحسم: هل يجوز شرعًا؟