عرض أطفال مدرسة التجمع المعتدى عليهم من فرد أمن على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس عرض أطفال مدرسة التجمع الدولية، الذين تعرضوا للاعتداء من قِبل فرد أمن، على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على طبيعة إصابتهم.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الحادث.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة قد قرر حبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على 12 طفلًا داخل المدرسة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة بعد تلقّي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من أولياء أمور الأطفال، يتهمون فيها فرد الأمن بالاعتداء على أبنائهم داخل المدرسة بالتجمع.

