إعلان

عرض أطفال مدرسة التجمع المعتدى عليهم من فرد أمن على الطب الشرعي

كتب : أحمد عادل

12:14 م 16/12/2025

صورة مدرسة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس عرض أطفال مدرسة التجمع الدولية، الذين تعرضوا للاعتداء من قِبل فرد أمن، على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على طبيعة إصابتهم.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الحادث.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة قد قرر حبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على 12 طفلًا داخل المدرسة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة بعد تلقّي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من أولياء أمور الأطفال، يتهمون فيها فرد الأمن بالاعتداء على أبنائهم داخل المدرسة بالتجمع.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور
حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال مدرسة التجمع الطب الشرعي الاعتداء علي اطفال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر