"الفيضة الصغرى" تقترب.. هطول أمطار مصحوبة برياح على الإسكندرية- صور

تشهد أحياء وسواحل الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار موجة الطقس السيئ، والتي يصاحبها هطول أمطار ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصل حد الصقيع ليلًا.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 20 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 21 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 55%.

تأثير الأمطار على ميناء الإسكندرية

وامتدت الأمطار التي بدأت ليلًا واستمرت حتى الصباح معظم أحياء المدينة الساحلية، من بينها المنتزه وشرق ووسط والعجمي والعامرية دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، نحو 200 سيارة ومعدة لكسح مياه الأمطار، فضلًا عن انتشار فرق الطوارئ على مدار الساعة، واستمرار عمل الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين.

وانتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

موعد نوة الفيضة الصغرى

وتتزامن أجواء الطقس السيئ مع اقتراب نوة "الفيضة الصغرى"، المنتظر وفق جدول النوات بميناء الإسكندرية أن تبدأ في 19 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، وتتسبب عادة في اضطراب حالة البحر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عدة محافظات ومنها الإسكندرية ومطروح تشهد اليوم استمرار موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتتفاوت كميات الأمطار من مكان لآخر وفقا للحالة الجوية.

وأضافت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء باردة في الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.