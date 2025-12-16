تأكد تريزيجيه وموقف صلاح ومرموش.. غيابات منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

بيان عاجل من الزمالك للرد على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

رسميًا.. ثنائي مصري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس وفلامنجو

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب نيجيريا وديًا، مساء اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة القارية.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن برنامج الإعداد النهائي للفراعنة قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا.

وتأكد غياب محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة نيجيريا، بعدما حصل على راحة بسبب خضوعه لإجراء علاجي بالأسنان، ليخرج رسميًا من حسابات الجهاز الفني في اللقاء الودي.

وفي المقابل، يحيط الغموض بموقف الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش من المشاركة في المباراة، بعدما غابا عن المران الختامي للمنتخب، عقب وصولهما متأخرين من إنجلترا، وهو ما يضع مشاركتهما أمام نيجيريا محل شك.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب زيمبابوي مساء الإثنين المقبل.