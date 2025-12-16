كييف تعلن إسقاط 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 57 من أصل 69 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على جنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 69 طائرة مسيرة طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول وبريمورسكو-أختارسك وميليروفو الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 57 طائرة مسيرة في جنوب وشرق البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو اليوم الثلاثاء، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 83 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم "إسقاط 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تفير".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.