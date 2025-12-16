التوابل الشائعة في المطبخ لا تقتصر فوائدها على تحسين النكهة فقط، بل تؤدي دورا مهما في تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

فيما يلي، إليكم أبرز هذه التوابل وفوائدها الصحية، وفقا لموقع "Very Well Health".

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحسين الحالات الالتهابية، مثل التهاب المفاصل، تحتوي جذوره على مركبات نباتية تسمى جينجيرول وشوجول، تساعد على خفض مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم ومنع حدوث الالتهاب.

القرنفل

القرنفل غني بمركبات الأوجينول الغنية بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تقلل الالتهاب والألم.

الفلفل الحار

يحتوي على مركب الكابسيسين الذي يقلل البروتينات المسببة للالتهاب ويخفف الألم، بالإضافة إلى، يثبط مسار الالتهاب في الجسم ويمنع حدوثه، ما يجعله خيارا فعالا لمحاربة الالتهابات المزمنة.

القرفة

غنية بمركب سينامالديهيد الذي يقلل الالتهاب وينظم مستويات السكر في الدم، فضلا عن حماية صحة الدماغ وتقلل خطر الإصابة بـ الخرف ومرض الزهايمر، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

الزعفران

يحتوي أيضا على مركبات مثل الكروسين والسافرانال التي تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

الهيل

يُعرف الهيل بمركباته النباتية الغنية بمضادات الأكسدة، التي تقلل تلف الخلايا وتخفف الالتهابات.

الفلفل الأسود

بفضل احتوائه على مركب البيبيرين الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ما يحمي من أمراض مزمنة مثل الزهايمر وباركنسون.

