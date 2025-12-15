إعلان

إخلاء سبيل ولي أمر وزوجها بعد الاعتداء على مشرفة أتوبيس بالعمرانية

كتب : صابر المحلاوي

06:48 م 15/12/2025

النيابة العامة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بإخلاء سبيل ولي أمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية، على خلفية توبيخ المشرفة لابنتهما، بعد أن تم احتجازهما سابقًا على ذمة التحقيق بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المشرفة كانت تقوم بالإشراف على الطفلة لأول مرة، وأثناء إعادة التلميذة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها، وعقب وصول الأتوبيس قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الأتوبيس، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بورود بلاغ للعميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، من المشرفة بتعرضها للضرب على يد والدة الطفلة.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها.

