أستاذ تمويل يكشف دلالات ضخ قطر لـ 200 مليون دولار في طاقة قناة السويس

كتب : حسن مرسي

06:47 م 15/12/2025

دولة قطر

أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاستثمارات تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

وقال إبراهيم في حواره ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن مصر تمتلك استراتيجية استثمارية واضحة، مضيفًا أن الهدف هو توجيه الاستثمارات لخدمة قطاعات حيوية تحتاجها البلاد.

أوضح إبراهيم أن هناك استثمارات قطرية تصل إلى 200 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنها تركز على مجال الطاقة النظيفة.

وتابع أستاذ التمويل هشام إبراهيم أن قطر تدخل باستثمارات ضخمة في مصر، مؤكدًا أن أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بمطروح.

أكد إبراهيم، أن الجانب القطري يقدر رؤية مصر الاستثمارية، مشيرًا إلى أن أي استثمار عربي أو أجنبي يسبقه دراسات معمقة ليتناسب مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد.

