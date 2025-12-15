قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن سوريا لا تزال تواجه تحديات كبيرة ورفع العقوبات لن يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي.

وأكدت كايا كالاس، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن الهدنة ما تزال هشة بين إسرائيل ولبنان، مشددة على أن الهجمات الإسرائيلية تهدد بمزيد من عدم الاستقرار في بيروت.

وأشارت كالاس، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي، موضحة:"دول الاتحاد اتفقت على استخدام الأصول الروسية المجمدة مستقبلا لتمويل أوكرانيا".

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أصول روسيا المجمدة الخيار الأفضل لنا لتعويض الأضرار عن حربها ضد أوكرانيا

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إذا حصل بوتين على إقليم الدونباس الأوكراني سيطلب المزيد من التنازلات".