لم يتخيل أحد أن الرائحة الكريهة التي تسللت من محل مغلق بشبرامنت، ستقود إلى واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز البدرشين جنوب الجيزة. بلاغ غامض، وصمت ثقيل، ونهاية مأساوية لربة منزل في منتصف الثلاثينات، قُطعت أذناها وترك جسدها وحيدًا في الظلام.

البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء علاء فتحي، مدير مباحث الجيزة، من شرطة النجدة، يفيد بانبعاث رائحة غير طبيعية من محل أسفل عقار سكني. على الفور، وجه اللواء هاني شعراوي، نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية لكشف ملابسات البلاغ.

جثة بها آثار تعذيب

داخل المحل، كانت الصدمة. جثة ربة منزل مسجاة بلا حراك، آثار اعتداء واضحة في الرقبة والبطن، وأذن مقطوعة في مشهد يعكس عنفًا غير مسبوق. جريمة كاملة التفاصيل لكن بلا شاهد.

فريق بحث موسع قاده العميد محمد الصغير، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بدأ سباقًا مع الزمن. فُحصت علاقات المجني عليها، وآخر تحركاتها، وساعاتها الأخيرة قبل أن تختفي عن الأنظار.

التحريات كشفت خيطًا إنسانيًا مؤلمًا؛ الضحية انفصلت عن زوجها قبل أيام قليلة، ووجدت نفسها بلا مأوى، فاضطرت للمبيت داخل محل أسفل عقار، هربًا من الشارع وقسوته.

اللغز بدأ ينفك مع تحريات الرائد أحمد يحيى، رئيس المباحث، الذي تتبع خطوط سير المجني عليها، لتقود المفاجأة إلى دائرة لم تكن بعيدة. القاتل لم يكن غريبًا، بل ابن شقيق طليقها، الذي سرقها واعتدى عليها داخل المحل، وأنهى حياتها بوحشية، ثم ترك الجثة وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، لتُسدل الستار على واقعة هزت الرأي العام، وكشفت مرة أخرى عن مأساة إنسانية بدأت بخلاف أسري، وانتهت بجريمة قتل.

نُقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، لتشريحه وبيان أسباب الوفاة، فيما تولت النيابة التحقيقات لكشف الدوافع الكاملة للجريمة التي أنهت حياة امرأة لم تبحث سوى عن مأوى آمن.

