كشفت دراسة أجراها باحثون من أمريكا أن تناول الوجبات الجاهزة بشكل مستمر قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الالتهاب الداخلي في الجسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي.

وتعتبر الوجبات الجاهزة، بما تحويه من سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة وملح، مع افتقارها للعناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والفيتامينات، عاملا رئيسيا يسهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم واختلال مستويات الكوليسترول ورفع مؤشر الالتهاب الغذائي في الجسم، وفقا لـ "نيوز ميديكال".

يعد الالتهاب المزمن منخفض الدرجة من العوامل الأساسية في تطور أمراض القلب، حيث يسهم في تصلب الشرايين وتكوين الجلطات.

لكن يحمي اتباع الأنظمة الغذائية الصحية من هذا الالتهاب، فإن النظام الغذائي الغربي عالي المعالجة الذي تمثله الوجبات الجاهزة بشكل كبير، يرفع من مؤشراته الحيوية بشكل ملحوظ.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 8500 مشارك من المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 2009 و2018. وكشفت النتائج عن مجموعة من المؤشرات المقلقة:

ارتباط واضح بارتفاع مستويات الالتهاب:

بعد ضبط العوامل المؤثرة، تبين أن تناول الوجبات الجاهزة ست مرات أسبوعيا أو أكثر يرتبط بزيادة كبيرة في مؤشر الالتهاب الغذائي المعدّل بالطاقة، مقارنة بمن يستهلكونها مرة واحدة أسبوعيا أو أقل. وكان هذا التأثير أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما.

تراجع في مؤشرات صحة القلب والأيض:

لوحظ أن الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة يرتبط بـ:

انخفاض مستويات الكوليسترول الحميد (HDL).

زيادة الدهون الثلاثية.

ارتفاع مستويات سكر الدم الصائم والأنسولين، وزيادة مقاومة الإنسولين.

اختلاف التأثير بين الجنسين:

أظهرت النتائج أن التأثيرات الأيضية السلبية للوجبات الجاهزة كانت أشد لدى النساء مقارنة بالرجال، ما يشير إلى حساسية أكبر لدى الإناث تجاه هذا النمط الغذائي.

وتؤكد هذه الدراسة أن تكرار استهلاك الوجبات الجاهزة ليس مجرد عادة غذائية غير صحية ترتبط بالسمنة فحسب، بل هو محرك مباشر لزيادة الالتهاب الجهازي في الجسم، والذي يمثل بدوره الطريق الملكي نحو زيادة مخاطر أمراض القلب والتمثيل الغذائي.

وتشير النتائج إلى أن الابتعاد عن تناول هذه الوجبات واتباع أنماط غذائية مضادة للالتهاب، يسهم في تحسين الصحة العامة.

