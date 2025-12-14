كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ميسوري أن انقطاع النفس الانسدادي يؤثر على صحة القلب ويزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وأشار الباحثون أن انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج يسرع شيخوخة القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون تجربة طويلة المدى على الفئران لمحاكاة الانخفاضات المتقطعة في مستويات الأكسجين التي تحدث أثناء انقطاع النفس النومي.

ودرس الباحثون تأثير التعرض المستمر لنقص الأكسجين المتقطع على صحة القلب والأوعية الدموية طوال حياة الفئران.

وأظهرت النتائج أن التعرض الطويل لفترات متقطعة من نقص الأكسجين ارتبط بارتفاع معدل الموت مقارنة بالفئران التي تعرضت لمستويات أكسجين طبيعية، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وكشفت الدراسة عن علامات واضحة لتسارع شيخوخة القلب والأوعية الدموية، تشمل ارتفاع ضغط الدم، ضعف وظائف القلب، انخفاض مرونة الأوعية الدموية، تراجع احتياطي تدفق الدم التاجي، واضطرابات في النشاط الكهربائي للقلب.

وتشير هذه النتائج إلى أن الإجهاد الفسيولوجي المزمن الناتج عن انقطاع النفس النومي غير المعالج يغير بنية ووظائف القلب والأوعية الدموية بشكل جذري، ما قد يقلص العمر.

وأشارت الدراسة أن آثار انقطاع النفس النومي الانسدادي تتجاوز بكثير مجرد ضعف جودة النوم. فالنقص المتكرر في الأكسجين يشكل عبئا تراكميا على القلب والأوعية الدموية، ما يسرّع الشيخوخة البيولوجية ويزيد خطر الوفاة. وهذا يؤكد على أهمية التشخيص المبكر والعلاج الفوري لاضطرابات التنفس أثناء النوم".

وهذه الدراسة توضح العلاقة المباشرة بين انقطاع النفس النومي وأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار العمر،

انقطاع النفس النومي غير المعالج ليس حالة حميدة، بل قد تكون له عواقب صحية وخيمة

ويمكن أن يؤدي التشخيص المبكر والعلاج، بما في ذلك استخدام جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر وخيارات علاجية أخرى، دورا حاسما في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

