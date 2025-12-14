أحد أبطال "الشهد والدموع".. وفاة الفنان نبيل الغول

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 14 ديسمبر الفنان نبيل الغول.

ونشر ابنه خبر الوفاة عبر حساب والده على موقع "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبي الغالي الحاج/ نبيل الغول في ذمة الله".

وكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء، موضحًا أن الدفن سيتم في مدافن عوارة، وصلاة الجنازة بجامع عوارة بطنطا بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء بدار مناسبات الشبان المسلمين بطنطا.

يُذكر أن نبيل الغول شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها: مسلسل "الشهد والدموع" ج1 عام 1983، ومسلسل "ذئاب الجبل" عام 1993، ومسلسل "ترويض الشرسة" عام 1996، ومسلسل "إمام الدعاة" عام 2002.

