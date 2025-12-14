وزعت وزارة الأوقاف، طنين من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وشمال سيناء، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وجاءت أعمال التوزيع بالتنسيق الكامل بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان اليوم.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، لما يتميز به من انضباط في التنفيذ وجودة في المنتج، حيث تُعد لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي تُقدم للأسر المستحقة، مع استمرار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، إضافة إلى أن أعمال التوزيع تتم وفق آليات منضبطة وتنسيق مؤسسي كامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز نطاق الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.