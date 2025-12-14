كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من كاميرات مراقبة الأوبرا، يوضح كواليس أزمته مع السائق، أثناء خروجه من مهرجان آفاق والتفاف عدد كبير من الناس حوله.

وأظهر الفيديو أن السائق كان جالسًا على كرسي ويشرب الشاي، بجانب بوابة الخروج، وشاهد لحظة خروج محمد صبحي من المسرح واتجاهه للسيارة والتفاف الناس حوله، ولم يكن في "الحمام" كما أُشيع.

وعلق المسؤول عن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي بموقع فيسبوك، على الفيديو: "المشهد كامل من تفريغ كاميرات الأوبرا، تكشف ماذا حدث بالتفصيل أثناء خروج الفنان محمد صبحي من مهرجان آفاق… كل الشكر للمخرج هشام السنباطي على الفيديو".

كان الفنان محمد صبحي تعرض لهجوم شديد بعد انتشار فيديو يظهر خلاله يتحدث مع سائقه بعصبية، بعد انتظاره أمام السيارة لفترة طويلة، إذ رأى البعض أن طريقته في الحديث لم تكن لائقة وأشار بعضهم إلى أن السائق رجل كبير في السن وذهب إلى دورة المياه ولم يكن يعرف بخروجه، وهو ما ينفيه الفيديو الذي تم نشره، من قبل صفحة الفنان محمد صبحي على "فيسبوك".

يُذكر أن محمد صبحي تم تكريمه خلال المهرجان، وطمأن الحضور على حالته الصحية بطريقة طريفة، إذ ظهر وهو يرقص وسط الأجواء الاحتفالية، بعد التعافي من الوعكة الصحية التي تعرض لها الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا:

محمد سامي بملابس الإحرام ومي عمر بالحجاب أمام الكعبة يؤديان مناسك العمرة

"هانم مبتكبرش".. نادية الجندي تنشر أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

أيتن عامر بإطلالة جريئة وأنيقة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا